08.08.2019, 18:29
Впервые создана генетически модифицированная печень
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Питтсбургского университета поделились своей новой разработкой. Это искусственно созданная в лаборатории человеческая печень.
Искусственную печень создали для проведения тестов и исследований. Это событие стало первым в истории, когда учёные создали человеческий орган с помощью стволовых клеток. Как рассказывают эксперты, такая разработка станет гарантированным тестером медикаментов на любых стадиях заболевания.
Учёные отмечают, что создание печени было непростым. Однако теперь они настаивают на том, чтобы человечество отказалось тестировать лекарства на животных, ведь уже можно использовать искусственно созданные органы, хотя совсем недавно это даже не представлялось возможным.
Искусственную печень создали для проведения тестов и исследований. Это событие стало первым в истории, когда учёные создали человеческий орган с помощью стволовых клеток. Как рассказывают эксперты, такая разработка станет гарантированным тестером медикаментов на любых стадиях заболевания.
Учёные отмечают, что создание печени было непростым. Однако теперь они настаивают на том, чтобы человечество отказалось тестировать лекарства на животных, ведь уже можно использовать искусственно созданные органы, хотя совсем недавно это даже не представлялось возможным.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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