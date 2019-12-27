Согласно информации от госкорпорации, в нынешнем году РФ были проведены 25 пусков. Первый пуск был осуществлён с Байконура 21 февраля. Тогда был запущен спутник, принадлежащий Египту. Последним в нынешним году стал пуск, осуществлённый 27 декабря: была запущена с космодрома Плесецк ракета "Рокот", которая доставит на орбиту три спутника. Все пуски РФ были осуществлены успешно.В 2019 году три пуска осуществили с Куру, тринадцать - с Байконура, восемь - с Плесецка. Один пуск был произведен с космодрома Восточный. Это позволило РФ по количеству запусков занять третье место. Россия расположилась позади КНР (33) и США (27).