ИА «Ореанда-Новости». Исследователи показали первые «сочлененные» останки неандертальца, обнаруженные за последние десять лет. Сочлененный скелет – это тот, где кости все ещё расположены в своих первоначальных положениях.

Новый образец был обнаружен в пещере Шанидар в Ираке и состоит из верхней части туловища и раздробленного черепа взрослого человека среднего и старшего возраста.

Раскопки в Шанидаре в 1950-х и 60-х годах обнаружили частичные останки 10 неандертальских мужчин, женщин и детей.

Во время этих ранних раскопок археологи обнаружили, что некоторые захоронения были сгруппированы вместе, с комками пыльцы, окружающими один из скелетов.

Исследователь, руководивший этими первоначальными исследованиями, Ральф Солецки из Колумбийского университета в Нью-Йорке, утверждал, что это было доказательством того, что неандертальцы хоронили мертвых членов своих групп с цветами.

Это «цветочное погребение» захватило воображение общественности и вызвало многолетнюю полемику. Цветочная интерпретация предполагала, что наши эволюционные родственники были способны к культурной утонченности, бросая вызов распространенному в то время мнению, что неандертальцы были неразумными и животными.