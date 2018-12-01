ИА "Ореанда-Новости". Усовершенствованная система авторства японских инженеров заставит тело пользователя шагать и двигать руками. Новую систему презентуют на конференции SIGGRAPH Asia 2018, которая пройдет с 4 по 7 декабря в японском Токио.

Как говорится в анонсе, опубликованном на сайте мероприятия, разработчиками новой системы выступили сотрудники Технологического университета Тоёхаси во главе с Мититэру Китазаки. Инженеры изобрели целый комплекс, который позволит людям еще больше погружаться в виртуальную реальность. Новинка представляет собой кресло с механическими приводами для конечностей, жилета для тела, шлема, наушников и четырех вентиляторов.

Тогда как шлем показывает пользователю интерактивную видеозапись экскурсии по известным туристическим местам, кресло берет контроль над руками и ногами, имитируя движения при ходьбе. При этом для полного эффекта добавлена вибрация приводов, что передает стопе ощущения столкновения с дорогой.

Однако человек не может пока свободно двигаться по виртуальному пространству, выбирая направление, но у пользователя есть возможность смотреть по сторонам в диапазоне 360 градусов.

Упомянутые ранее вентиляторы создают ощущение потоков уличного ветра, при этом в определенные моменты система впрыскивает специальные ароматизаторы для создания запахов окружающей среды.

Разработчики считают свою усовершенствованную систему "пятизвездочной", не взирая на ряд ограничений для пользователя.

Виртуальной реальностью называют созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие.

Понятие искусственной реальности было впервые введено Майроном Крюгером. Первая система виртуальной реальности появилась в 1962 году, когда Мортон Хейлиг представил первый прототип мультисенсорного симулятора, который он называл «Сенсорама» (Sensorama). Система погружала зрителя в виртуальную реальность при помощи коротких фильмов, которые сопровождались запахами, ветром и шумом мегаполиса с аудиозаписи.