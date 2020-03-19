19.03.2020, 21:48
Врач назвал дату завершения пандемии коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Врач Александр Мясников утверждает, что пандемия коронавируса пойдёт на спад в течение следующего месяца, в середине апреля. К тому же он заявляет, что очередная вспышка может произойти осенью.
Александр уверен, что эпидемия является лишь сезонной инфекцией, а паника совершенно не обоснована, при этом индивидуальные риски равны нулю. Он не отрицает необходимость карантина, однако считает, что он не продлится больше месяца.
Соответствующее видео он опубликовал в своём канале в Telegram.
Александр уверен, что эпидемия является лишь сезонной инфекцией, а паника совершенно не обоснована, при этом индивидуальные риски равны нулю. Он не отрицает необходимость карантина, однако считает, что он не продлится больше месяца.
Соответствующее видео он опубликовал в своём канале в Telegram.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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