Александр уверен, что эпидемия является лишь сезонной инфекцией, а паника совершенно не обоснована, при этом индивидуальные риски равны нулю. Он не отрицает необходимость карантина, однако считает, что он не продлится больше месяца.Соответствующее видео он опубликовал в своём канале в Telegram.