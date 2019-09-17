ИА «Ореанда-Новости». Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко заявила, что для хорошей работы мозга прежде всего необходима вода, пишут «Известия».



Специалист отметила, что недостаток воды в организме в первую очередь отражается на работе мозга, так как он на 90% состоит из неё.



Для хорошей работы мозга необходимо его нормальное кровоснабжение, а значит - здоровые сосуды. Поэтому для укрепления сосудов рекомендуется употреблять омега-3 жирные кислоты, которые есть в жирных сортах рыбы, в растительных маслах и орехах.



Кроме того, будет полезен витамин С, а также натрий, магний, цинк, медь, железо, йод и другие элементы.