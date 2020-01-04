ИА «Ореанда-Новости». Специалист рассказал, как легко можно избавиться от стресса.

По мнению заведующего организационно-методическим отделом по спортивной медицине московского департамента здравоохранения, спорт может помочь легко избавиться от стресса. В частности Игорь Исуев рекомендует пробежки по парку в зимнее время.

Врач рассказал агентству «Москва», что пробежки помогут совместить приятное с полезным. Солнечная погода поможет восполнить недостаток витамина D, тогда как контакт с природой избавит от стресса и улучшит настроение.

Кроме того, Исуев заявил, что этот вид активности способствует укреплению иммунитета, что уменьшит вероятность подхватить вирусы простуды или гриппа. Также пробежка повышает уровень серотонина и адреналина в крови.