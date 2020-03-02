ИА «Ореанда-Новости». Врач-терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, какими простыми способами можно привести давление в норму, пишут «Аргументы и факты».



Так, тем, у кого давление пониженное, понять его помогут соль и пряности, которые ускоряют кровообращение и тонизируют сосудистую систему. Однако употреблять такие продукты можно тем, у кого нет хронических заболеваний почек. Также полезны будут для людей с пониженным давлением чёрный чай и натуральный кофе.



А употребление рыбы и мяса поможет восполнить недостаток питательного жира в организме и повысит уровень холестерина в крови. Специалист отметил, что не надо использовать все методы сразу, чтобы не последовал резкий скачок давления.