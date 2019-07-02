ИА «Ореанда-Новости». Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, как можно побороть желание спать днём, пишет РИА Новости.



Так, положительно на организм влияют короткие засыпания, буквально на 10 минут. Однако не у всех есть возможность днём вздремнуть.



Врач рассказал, что побороть сонливость поможет физическая активность. При этом специалист напомним, что желание спать днём может быть симптомом заболевания, если человек испытывает его каждый день на протяжении минимум месяца. Сонливость часто является признаком депрессии и мигрени.