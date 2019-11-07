ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Coлoмaтинa утверждает, что наиболее подходящей для похудения диетой является средиземноморская, пишет «Вечерняя Москва».



Специалист отметила, что такой рацион основан на употреблении морепродуктов и оливкового масла, в которых много насыщенны жиров и жирных кислот омега-3. Кроме того, такая диета включает не менее 40 граммов клетчатки ежедневно



Врач также напомнила, что набору веса способствуют курение, алкоголь, стрессы, а также эндокринные заболевания.