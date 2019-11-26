Так, медик отметила, что в идеале человеку с ринитом нужно уходить на больничный, однако на практике это почти всегда не получается. В этом случае надо следить, чтобы помещение проветривали и увлажняли. Кроме того, врач не рекомендовала пользоваться общественным транспортом во избежание повторного заражения.Базаркина посоветовала обратиться к врачу, если ринит не проходит в течение пяти дней. При этом врач отметила, что сосудосуживающими препаратами злоупотреблять не стоит.