ИА «Ореанда-Новости». Врач общей практики Ирина Добрецова объяснила, какие лекарства неэффективны при лечении простуды и ОРВИ, пишет «Российская газета».



Врачи отметила, что наиболее бесполезным является все, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Медик пояснила, что для человека нормально болеть в течение недели, за этот срок организм может справиться с простудой.



Что касается антибиотиков, то врач посоветовала их принимать только при острой необходимости.