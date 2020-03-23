ИА «Ореанда-Новости». Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.



Так, по словам специалиста, для этой цели лучше всего подходит детское и 72-процентное хозяйственное мыло. Именно в этих видах мыла есть компоненты, которые могут самым лучшим образом смыть бактерии.



После мытья рук врач посоветовал смазывать их кремом с витамином F.