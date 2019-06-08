Врач Марина Анисимова рассказала, как жаркая погода влияет на здоровье, пишет RT.





Из-за жары кровь у людей становится более густой, возможно повышение давления, а также возникает угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.





Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары. Так, жара наиболее опасна для пожилых. Кроме того, осторожными надо быть тем, кто имеет хронические заболевания.





Врач порекомендовала носить головной убор и выбирать «дышащие» ткани одежды, а также каждые полчаса-час выпивать стакан чистой воды.