02.04.2020, 20:33
Врач объяснил, чем лучше обрабатывать поверхности от вирусов
ИА «Ореанда-Новости». Главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы Илья Акинфиев рассказал, чем обрабатывать поверхности в доме, чтобы убить бактерии, пишет РИА Новости.
Так, по словам специалиста, можно проводить обработку крепким алкоголем, если нет антисептика. Однако эффективность спиртного в этом случае будет ниже, чем от специального средства.
Акинфеев отметил, что в антисептиках обычно содержится 60 процентов спирта. В водке спирта 40 процентов, но она всё равно оказывает воздействие на вирус.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии