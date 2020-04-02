ИА «Ореанда-Новости». Главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы Илья Акинфиев рассказал, чем обрабатывать поверхности в доме, чтобы убить бактерии, пишет РИА Новости.



Так, по словам специалиста, можно проводить обработку крепким алкоголем, если нет антисептика. Однако эффективность спиртного в этом случае будет ниже, чем от специального средства.



Акинфеев отметил, что в антисептиках обычно содержится 60 процентов спирта. В водке спирта 40 процентов, но она всё равно оказывает воздействие на вирус.