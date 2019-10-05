ИА «Ореанда-Новости». Глава Немецкой лиги гипертонии Бернхард Крамер рассказал, как можно снизить артериальное давление естественным путём, пишет «Медикфорум».



Врач пояснил, что прежде всего нужно скорректировать образ жизни. По его словам, даже 150 минут лёгких тренировок в течение недели будут крайне полезны для сердца.



Кроме того, врач заметил, что у большинства из тех, кто страдает от повышенного давления, есть лишний вес. Таким образом, похудение будет способствовать снижению давления.



Врач также посоветовал отказаться от потребления большого количества соли, заменив её различными специями.