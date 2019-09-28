28.09.2019, 19:24
Врач объяснил, как распознать микроинсульт
ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о признаках, по которым можно выявить микроинсульт, пишет NationNews.
Так, одним из признаков является онемение конечностей после сна или двоение в глазах. Также среди симптомов числятся потеря координации и резкая головная боль. Нарушение речи также может быть признаком микроинсульта.
Учёные отмечают, что некоторые люди могут игнорировать эти признаки и перенести болезнь на ногах. Это может привести к ухудшению кровообращения, повреждению нервных волокон и смерти.
Так, одним из признаков является онемение конечностей после сна или двоение в глазах. Также среди симптомов числятся потеря координации и резкая головная боль. Нарушение речи также может быть признаком микроинсульта.
Учёные отмечают, что некоторые люди могут игнорировать эти признаки и перенести болезнь на ногах. Это может привести к ухудшению кровообращения, повреждению нервных волокон и смерти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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