Так, одним из признаков является онемение конечностей после сна или двоение в глазах. Также среди симптомов числятся потеря координации и резкая головная боль. Нарушение речи также может быть признаком микроинсульта.Учёные отмечают, что некоторые люди могут игнорировать эти признаки и перенести болезнь на ногах. Это может привести к ухудшению кровообращения, повреждению нервных волокон и смерти.