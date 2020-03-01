ИА «Ореанда-Новости». Врач-кардиолог рассказал, как себя вести, если симптомы инфаркта проявились за рулём.

Заведующий отделением неотложной кардиологии 13 городской клинической больницы Москвы Альфред Богданов рассказал, как вести себя за рулём при симптомах инфаркта. Специалист посоветовал водителям иметь в автомобильной аптечке нитроглицерин, передаёт «Говорит Москва».

При проявлении симптомов инфаркта, необходимо съехать на обочину. Водителю нужно занять безопасное положение, так как он может потерять сознание на ходу.

Также Богданов обратил внимание на то, что важно сразу же вызвать скорую и оказать человеку первую помощь. Так, в случае потери сознания, нужно переложить человека на бок. Это поможет ему не задохнуться, если начнётся рвота.