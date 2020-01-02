ИА «Ореанда-Новости». Специалист рассказал, какие витамины необходимы организму в холодные периоды.

О том, какие витамины особенно нужны людям в зимнее время RT рассказал эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

По словам специалиста, больше всего стоит обратить внимание на витамины группы B. Они играют самую основную роль в регуляции белкового и энергетического обмена, что так важно для активности в холодную погоду.

Врач отметил, что важно принимать витаминный курс в течение одного месяца.

Также Сергеев рассказал, что организму необходимо получать достаточное количество таких элементов как магний, калий, цинк. Важно контролировать запасы витаминов A, C и E, ведь они также помогают поддерживать нормальное функционирование мозга.