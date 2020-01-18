ИА «Ореанда-Новости». Глава Института трансформативной медицины им. Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус, что необходимо сделать, чтобы оставаться здоровым и продлить жизнь, пишет РИА Новости.



По словам врача, надо отказаться от курения, употреблять только здоровую еду, и не забывать про прививку, в частности, от гриппа.



Специалист также отметил, что заканчивать работу нужно минимум за два часа до сна, чтобы мозг мог отдыхать. Нужно также соблюдать режим и обеспечить комфортное место для сна.