18.01.2020, 18:27
Врач объяснил, в чём секрет долголетия
ИА «Ореанда-Новости». Глава Института трансформативной медицины им. Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус, что необходимо сделать, чтобы оставаться здоровым и продлить жизнь, пишет РИА Новости.
По словам врача, надо отказаться от курения, употреблять только здоровую еду, и не забывать про прививку, в частности, от гриппа.
Специалист также отметил, что заканчивать работу нужно минимум за два часа до сна, чтобы мозг мог отдыхать. Нужно также соблюдать режим и обеспечить комфортное место для сна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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