ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог рассказала, кому лучше исключить помидоры из рациона.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде помидоров в разговоре с «Вечерней Москвой». По словам специалиста, помидоры не всегда приносят организму только пользу.

Диетолог отметила, что потребление помидоров стоит ограничить людям с гастритом или язвой желудка. Дело в том, что в томатах содержится большое количество органических кислот, что противопоказано людям с больными желудком.

Также не стоит налегать на кетчуп, ведь в него добавляется сахар. Это наносит вред даже тем, у кого нет проблем с желудком.

Кроме того, врач посоветовала перейти на термически обработанные помидоры, так как они полезнее свежих.