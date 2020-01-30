Врач объяснила, чем и кому могут быть опасны помидоры
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог рассказала, кому лучше исключить помидоры из рациона.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде помидоров в разговоре с «Вечерней Москвой». По словам специалиста, помидоры не всегда приносят организму только пользу.
Диетолог отметила, что потребление помидоров стоит ограничить людям с гастритом или язвой желудка. Дело в том, что в томатах содержится большое количество органических кислот, что противопоказано людям с больными желудком.
Также не стоит налегать на кетчуп, ведь в него добавляется сахар. Это наносит вред даже тем, у кого нет проблем с желудком.
Кроме того, врач посоветовала перейти на термически обработанные помидоры, так как они полезнее свежих.
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