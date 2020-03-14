ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог рассказала, какие болезни провоцирует лишний вес. Марина Копытько объяснила в беседе с «вечерней Москвой», что в идее бодипозитива есть огромная скрытая угроза.

Несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие каких-либо жалоб, в организме человека с лишним весом могут развиваться болезни.

Диетолог отметила, что у людей, страдающих ожирением, повышенный риск развития сахарного диабета, гипертонии, рака и болезней суставов. При этом они могут никак не проявляться и не доставлять дискомфорта.

Специалист обратила внимание, что каждые десять килограммов могут привести к увеличению давления на 10 миллиметров ртутного столба или к повышению содержания сахара в крови на одну единицу.