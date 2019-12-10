ИА «Ореанда-Новости». Врач высшей категории Наталья Уразова рассказала о факторах, которые могут предотвратить возникновение гипертонии, пишет РИА Новости.



Так, медик отметила, что курение, нездоровое питание, алкоголь и слишком солёная пища являются основными факторами, которые вызывают гипертонию. Сюда же можно добавить низкую физическую активность и лишний вес.



Чтобы предотвратить болезнь, нужно вести здоровый образ жизни, отказавшись от сладкого и солёной еды.