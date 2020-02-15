ИА «Ореанда-Новости». Врач-эндокринолог Татьяна Маркова рассказала, что ожирение может привести к заболеваниям, которые повлекут преждевременную смерть, пишет РИА Новости.



По словам врача, на первом месте – сахарный диабет. Среди лиц с ожирением с индексом массы тела 30 и выше практически 30 процентов имеют сахарный диабет. Каждый третий, добавила специалист.



Маркова отметила, что диабет зачастую приводит к развитию заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, по словам врача, ожирение может вызвать синдром апноэ, когда человек может на несколько минут перестать дышать.