ИА «Ореанда-Новости». Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как можно защитить организм от ОРВИ, пишет РИА Новости.



Врач отметила, что во время такой переменчивой погоды особенно легко можно простудиться, поэтому важно высыпаться и проветривать квартиру и офис.



Ярцева также рекомендовала пользоваться увлажнителем воздуха, так как из-за отопления и морозов влажность воздуха снижается, что сказывается на слизистой носа и носоглотки — они становятся суше, и из-за этого вирусу легче проникнуть в организм.



Врач также рекомендовала уменьшить количество стресса и больше заниматься спортом.