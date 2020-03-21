ИА «Ореанда-Новости». Врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, какой антисептик выбрать и можно ли использовать для этих целей водку, пишет РИА Новости.



По словам специалиста, чтобы убить бактерии нужен антисептик на спирту, водка для этих целей не подойдёт, так как концентрация спирта в ней 40 процентов, а в антисептике должна быть не меньше 70 процентов.



Врач также отметила, что наносить увлажняющий крем сразу после антисептика нельзя.