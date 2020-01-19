ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог рассказала, чем опасна минеральная вода.

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила «Вечерней Москве», что даже у минеральной воды есть свои недостатки. Несмотря на большую пользу, минералка может стать причиной недугов и навредить организму человека.

Есть три вида минеральных вод: столовая, лечебная и лечебно-столовая. Они отличаются количеством солей. И если столовую воду можно пить без каких-либо ограничений, то перед потреблением лечебной воды стоить повременить.

Как заявила диетолог, лечебную воду не стоит пить без рекомендаций врача. Она может привести к образованию камня в почках, превысить норму содержания кальция в крови и усилить свёртываемость крови. Это, в свою очередь, может привести к образованию тромбов.