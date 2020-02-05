ИА «Ореанда-Новости». Онколог Дэвид Агус рассказал, почему у основателя компании Apple не было шанса выжить, и дал рекомендации по профилактике и борьбе с раковыми заболеваниями.

Врач, лечивший сооснователя и главу совета директоров крупнейшей американской компании Стива Джобса, назвал две основные причины, по которым у предпринимателя не было шанса спастись, несмотря на огромные финансовые средства. Напомним, что Стив Джобс скончался в 2011 году от рака поджелудочной железы в возрасте 56 лет.

По словам Агуса, известный предприниматель постоянно пренебрегал профилактикой заболевания и слишком поздно обратился за медицинской помощью. Кроме того, медики, к которым обращался Джобс, давали ему неверные рекомендации по лечению. Когда рак уже распространялся по всему организму, вместо операции бизнесмен получал лишь нутрициотерапию. Онколог заявил, что его врачи смогли бы продлить жизнь Стива Джобса на 6 лет, если бы он сразу обратился именно к ним.

Врач посоветовал ежедневно принимать маленькие дозы аспирина, который снижает риск развития раковых опухолей на 30%, а также наладить диету.