ИА «Ореанда-Новости». Московский врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал тем, кто хочет сбросить вес, попробовать диету Майи Плисецкой, пишет РИА Новости.



Жемчугов рассказал, что Плисецкая советовала «не жрать». Врачи заметил, что лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии.



Однако такой подход касается только тех, кто здоров. Если человек, например, страдает от сахарного диабета, для него это не подходит. Ему следует обратиться к врачу.