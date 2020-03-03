ИА «Ореанда-Новости». Врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала, действительно ли полезен чеснок при простуде и ОРВИ, пишет Агентство городских новостей «Москва».



По её словам, польза чеснока не доказана. Специалист отметила, что чеснок не входит в список лекарственных растений, поэтому врачи не используют его в качестве лекарства.



Однако, как отметила врач, в чесноке есть биологически активные вещества фитонциды, которые оказывают противовоспалительное действие и способны подавлять рост некоторых бактерий.



Некоторые исследования показали, что у чеснока есть противовирусное действие, но до сих пор нет достаточных доказательств, чтобы врачи использовали его в борьбе с простудой и ОРВИ.