ИА «Ореанда-Новости». Непроизвольное подёргивание глаза, или миокимия, может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем, пишет «Российская газета».



Специалисты советуют обращаться к врачу, если из-за тика происходит смыкание век или страдают другие части лица.



Глазной тик, как говорят медики, может быть связан с неврологическими заболеваниями, в том числе болезнью Паркинсона или блефароспазмой. Кроме того, это может быть также сигналом о том, что организму не хватает витамина В и других важных элементов.