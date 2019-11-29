ИА «Ореанда-Новости». Отохирург Павел Азаров объяснил, чем могут быть опасны ватные палочки для чистки ушей, пишут «Известия».



Так, по словам специалиста, использование таких палочек может стать причиной возникновения серных пробок. Азаров пояснил, что палочки только заталкивают серу в уши, а не чистят её.



Кроме того, чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки, а также к сепсису слуховых косточек.



Врач посоветовал просто вытирать уши полотенцем после душа.