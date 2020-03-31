ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина сообщила, что грейпфрут и его сок нельзя принимать вместе с лекарственными препаратами, пишет «МК».



Специалист пояснила, что связано с тем, что в этом фрукте есть фуранокумарины, которые блокируют работу цитохрома P45 — ферментов, которые расщепляют и выводят лекарства.



Так, принятые вместе с грейпфрутовым соком обезболивающие будут не так эффективны, а лекарства от инфаркта и инсульта, которые запивают таким соком, могут опасно понизить давление.