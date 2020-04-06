06.04.2020, 19:10
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Так, по словам специалиста, сам факт того, что человек носит перчатки, не гарантирует защиту от коронавируса. Врач отметил, что люди одними и теми же перчатками трогают много предметов, на которых есть микробы, а потом случайно касаются лица.
Врач также добавил, что многие полагают, что не надо мыть руки, если носишь перчатки. Рангараджан призвал мыть руки как минимум в течение 20 секунд, только в этом случае это будет эффективно в борьбе с вирусом.
Так, по словам специалиста, сам факт того, что человек носит перчатки, не гарантирует защиту от коронавируса. Врач отметил, что люди одними и теми же перчатками трогают много предметов, на которых есть микробы, а потом случайно касаются лица.
Врач также добавил, что многие полагают, что не надо мыть руки, если носишь перчатки. Рангараджан призвал мыть руки как минимум в течение 20 секунд, только в этом случае это будет эффективно в борьбе с вирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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