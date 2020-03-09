ИА «Ореанда-Новости». Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов заявил, что жирное мясо не надо сочетать с другой тяжёлой едой, пишет РИА Новости.



Специалист отметил, что шашлык надо делать из качественного мяса. При этом есть шашлык надо с большим количеством овощей.



Врач также добавил, что тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, стоит избегать использования уксуса и майонеза.



Эксперт также отметил, что не стоит доводить мясо до образования чёрных корочек. В таком мясе образуются соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм.