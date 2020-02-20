ИА «Ореанда-Новости». Профессор назвал признаки, которые помогут распознать сердечный приступ за месяц до его начала.

Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов назвал симптомы, которые указывают на развитие инфаркта. Врач отметил в интервью «Аргументам и Фактам», что иногда сердечный приступ развивается в течение месяца.

Кардиолог рассказал, что часто на патологию указывают усталость и сонливость. Причина кроется в сужении сосудов, которые из-за стресса находятся в постоянном тонусе. Клетки и ткани не получают необходимое им количество кислорода и питания.

Также признаком могут служить сбои в дыхании. Процесс дыхания может стать прерывистым из-за проблем в функционировании лёгких.

Среди необычных приступов врач выделил боль в животе или под рёбрами, озноб, кашель с пенистой розоватой мокротой, а также рвоту и вздутие. Специалист заявил, что в случае проявления данных симптомов нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.



