ИА «Ореанда-Новости». Главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы Илья Акинфиев заявил, что приём крепкого алкоголя не помогает избежать заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.



По словам специалиста, регулярного употребление малых доз крепкого алкоголя негативно отражается на иммунитете. В этом случае риск заразиться коронавирусом становится выше.



Врач отметил, что миф о пользе алкоголя в этом случае мог возникнуть из инструкции медиков по работе с особо опасными инфекциями, в которой сказано, что если на приёме был больной с особо опасной инфекцией, то доктор должен взять 70% спирт, прополоскать рот и сплюнуть.