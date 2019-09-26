ИА «Ореанда-Новости». Сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев заявил, что для замедления старения необходимо притормозить действие факторов, которые влияют на этот процесс, пишет «МедикФорум».



Специалист отметил, что женщины начинают стареть раньше, чем мужчины. Так, у женщин процесс старения начинается в 20 лет, а у мужчин – в 30. Однако потом мужчины стареют быстрее.



На старение, по словам учёного, влияет качество еды и забота о теле. Мамаев призвал заботиться о себе и вовремя «устранять неполадки».