ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, какие продукты могут оказаться полезны при алкоголизме, пишет «Медикфорум».



Так, тем, кто злоупотребляет алкоголем, следует обратить внимание на продукты, которые способствуют выведению из организма токсинов. Например, это могут быть зелёный чай или травяные настои.



Кроме того, не следует забывать о воде – её надо выпивать не меньше 1,5 литров в день. Полезны при алкоголизме кисломолочные продукты, которые поспособствуют поддержанию здоровой микрофлоры в кишечнике.