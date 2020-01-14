ИА «Ореанда-Новости». Врач Сихам Маркет рассказал, что ромашковый чай помогает людям, который страдают от диабета, пишет «МедикФорум» со ссылкой на портал The Times Hub.



Медик напомнил, что ромашковый чай известен своими сахароснижающими свойствами. Этот напиток поможет сдерживать развитие диабета, даже если пить одну чашку в день.



Его употребление снижает риск травмирования клеток поджелудочной железы из-за высокого уровня сахара в крови.



Кроме того, ромашковый чай улучшает самочувствие, повышает тонус, даёт облегчение при ПМС, активизирует метаболизм и выводит токсины из организма.