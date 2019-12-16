ИА «Ореанда-Новости». Гастроэнтеролог Илья Минкин заявил, что при температуре горячий чай может нанести вред человеку, пишут «Известия».



По словам специалиста, лучше пить просто тёплый чай. Врач пояснил, что горячий напиток не только обжигает слизистую рта, но и обожжёт слизистую желудка.



Также Минкин отметил, что чай является мочегонным средством. Он может усугубить процесс выздоровления, так как больной при высокой температуре постоянно потеет.