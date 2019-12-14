ИА «Ореанда-Новости». Врач Юлиана Чечурина объяснила, кому нужно исключить из рациона паслёновые, к которым принадлежат картошка и помидоры, пишет News.ru.



Так, убрать из меню эти овощи нужно тем, кто страдает аутоиммунными болезнями, в том числе гипотиреозом, при котором наблюдается нарушенная деятельность кишечника.



Употребляя эти овощи, люди могут заполучить вещества, которые стимулируют воспаления в кишечнике. Например, это может быть соланин.



Кроме этого, в картофеле, помидорах и других пасленовых присутствуют лектины, которые вызывают процесс воспаление стенок кишечника и повышают риск их изъязвления. Чечурина рекомендует заменить пасленовые овощи на тыкву, цукини и репу.