ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, что при некоторых заболеваниях клюква бывает противопоказана, пишет «Вечерняя Москва».



Так, стоит воздержаться от употребления этой ягоды тем, кто страдает от гастрита, так как у клюквы повышенная кислотность. Кроме того, это ягода может быть вредна людям, у которых есть камни в почках. При чрезмерном потреблении клюквенный морс может привести к росту камней.



Врач отметил, что морс из клюквы можно пить для лечения простуды. Но варить его не следует, так как полезные вещества ягоды потеряют свои свойства.