Так, по словам врача, избегать этого продукта следует тем, кто страдает от гипертонии, так как в нём очень много соли. При этом человек не чувствует соль вкусовыми рецепторами, что может привести к повышению давлению.Врач отметила, что гипертоникам нужно либо вообще отказаться от томатного сока, либо делать его самостоятельно без добавления соли.Кроме того, стоит держаться подальше от этого напитка тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.