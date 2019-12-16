Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что чрезмерное увлечение ингаляциями может стать причиной развития отёка горла и удушья. Особенно осторожными надо быть с паровыми ингаляциями.Отмечается также, что боль в горле не надо лечить антибиотиками, так как, если болезнь возникла из-за вируса, эти препараты не помогут. Нужно следовать рекомендациям врача, потому что, например, при ангине антибиотики нужны.Полоскание горла содой, солью или йодом тоже могут привести к плачевным результатам. Например, соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода может усилить болевые ощущения в горле.