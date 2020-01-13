Он отметил, что замораживают самые спелые плоды, в которых концентрация полезных элементов достигла максимального уровня. При этом свежие овощи и фрукты собирают в незрелом виде, и они дозревают в дороге, теряя больше половины полезных веществ.Врач также добавил, что лёд разрушает ткани ягод, из-за этого содержащиеся в них полезнейшие антоцианы усваиваются легче. Кроме того, специалист отметил, что при заморозке овощи и фрукты не обрабатывают консервантами.