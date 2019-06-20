ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, как не стать жертвой теплового удара и на что надо обратить внимание при долгом нахождении на солнце.



Так, тепловой удар можно получить, если долго находиться в душных помещениях или на солнце. Для начала нужно охладить тело пострадавшего, пока не приедет врач. Кроме того, врачи советуют дать пострадавшему побольше воды.



При тепловой ударе у человека наблюдается тахикардия, тяжёлое дыхание, повышение температуры тела до 41 градуса, звон в ушах. Если удар получился очень сильным, может дойти до обморока.