ИА «Ореанда-Новости». Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский объяснил, какой алкогольный напиток самый опасный, пишет «Вечерняя Москва».



Так, по словам специалиста, самым опасным является пиво. При этом алкоголь, как считает врач, это самая безвредная составляющая пива. Самым вредными являются пенность, цвет, вкус – они становятся результатом неполезных для организма соединений, которые, в частности, содержат металл и кобальт.



Металлы, которые есть в пиве, могут вызвать кардиопатию, ожирение сердца. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.



Среди наименее вредных алкогольных напитков эксперт назвал красное сухое вино.