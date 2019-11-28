ИА «Ореанда-Новости». Врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов заявил, что долгий сон в выходной день не поможет компенсировать его недостаток в будни, пишет «Вечерняя Москва».



По словам специалиста, такой режим сна может вызвать серьёзные заболевания. В частности, речь идёт о болезнях сердца и сосудов, а также сахарном диабете.



Полуэктов пояснил, что переизбыток сна тормозит умственные способности, а долгое нахождение в горизонтальном положении влияет на позвоночник. В результате отсыпания на выходных может замедлиться обмен веществ, что может привести к набору веса.