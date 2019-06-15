Так, врач предлагает зять лист бумаги и написать на нём существ, которые живут в воде. Сделать это надо за две минуты. Следующий шаг – снова засечь время, но вспоминать существ по категориям. Например, пресноводная рыба, океаническая, морские млекопитающие и т.д.Кроме того, для улучшения памяти можно также умножать в уме двузначные числа. Врач также рекомендует выбрать десяток слов, а потом мысленно переписать их в обратном порядке, то есть от последней буквы к первой.